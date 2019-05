Usain Bolt lanceert elektrische deelauto die vanaf 2020 steden moet veroveren HR

21 mei 2019

14u57

Bron: Futura Tech, Bolt Mobility 1 Auto Sprintlegende Usain Bolt heeft op de beurs VivaTech in Parijs een elektrische stadswagen met verwisselbare batterij voorgesteld. De ‘Bolt Nano’ moet vanaf eind volgend jaar opduiken in het stedelijk verkeer. Hij kost 9.000 euro en je kan hem nu al reserveren.

De gepensioneerde Jamaicaanse sportman, die in totaal 8 gouden medailles verzamelde op de Olympische Spelen, was naar Parijs afgezakt om een elektrische deelstep voor te stellen. Maar onverwacht pakte hij dus ook uit met een elektrische stadswagen. Beide zijn ontworpen door Bolt Mobility, het bedrijf waarvan de ex-sprinter de grootste financier is.

Opmerkelijk is alvast dat de auto, een tweezitter, gebruik maakt van een verwisselbare batterij. Zo verlies je geen tijd met opladen aan een laadpaal. De wagen is bijzonder klein, maar toch is er ook plaats voor bagage van bestuurder én passagier. Volgens het bedrijf passen er vier Nano’s Bolt in één parkeerplaats.

Van 3 tot 25 kilometer

De auto is vooral geschikt voor ritten van 3 tot 25 kilometer. Over het rijbereik of de maximale snelheid zijn geen details bekend. Gebruikers kunnen de wagen reserveren via de app van Bolt Mobility. Daarmee kan je in Parijs ook een elektrische deelstep huren. Ook die dienst werd zopas voorgesteld. Na Parijs trekt het bedrijf er ook mee naar andere grote steden.

Bolt Mobility bedacht ook een formule waarbij particulieren zelf een Bolt Nano kopen. Die kunnen ze via de app verhuren. De opbrengsten worden verdeeld (50/50) tussen het bedrijf en de eigenaar. De ‘Bolt Nano’ zal 9.000 euro (9.999 dollar) kosten. Je kan hem nu al reserveren voor ongeveer 900 euro (999 dollar).

