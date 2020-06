US Army kiest voor deze opvolger van de Hummer Erik Kouwenhoven

30 juni 2020

14u29 2 Auto General Motors heeft de aanbesteding gewonnen voor de opvolger van de Humvee (de militaire variant van de Hummer). Deze ISV (Infantry Squad Vehicle) maakt gebruik van technologie van offroad raceauto’s en wordt geleverd met een 186 pk sterke dieselmotor.

GM Defence, de militaire afdeling van General Motors, heeft een opdracht van ruim 240 miljoen dollar (zo’n 214 miljoen euro) binnengehaald van het Amerikaanse leger. Voor dat geld worden 650 opvolgers gemaakt van de Hummer, die ingezet zullen worden bij conflicten wereldwijd. Tot negen militairen kunnen meerijden over elk terrein. Helikopters van het type UH-60 Blackhawk of CH-47Chinook kunnen de wagen opheffen en in de lucht vervoeren.

De brute machine heet Infantry Squad Vehicle (ISV). Volgens GM bestaat meer dan 90 procent van de terreinwagen uit onderdelen die al beschikbaar zijn voor de civiele markt en daardoor relatief goedkoop en gemakkelijk verkrijgbaar zijn. De ISV is namelijk gemaakt op basis van de Amerikaanse Colorado ZH2 van GM.

Goedkoop is echter ook hier een relatief begrip: de eerste aanbesteding, waarbij 649 ISV-voertuigen worden geleverd aan het leger, is 241,3 miljoen dollar (bijna 215 miljoen euro) waard. Dat betekent een gemiddelde prijs van ongeveer 330.000 dollar (293.835 euro) per stuk.