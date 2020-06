Update voor Jaguar I-Pace: zelfde autonomie en toch een betere elektrische wagen www.fangio.be

23 juni 2020

11u42

Bron: www.fangio.be 0 Auto De Jaguar I-Pace was qua looks en rijgedrag altijd al één van de beter EV’s. Het enige probleem: aan de laadpaal blonk hij niet echt uit. Daar moet nu verandering in komen.

De I-Pace zal immers driefasig kunnen laden, wat de laadtijden nodig zal verkorten. Een nieuwe boordlader zorgt ervoor dat de I-Pace aan een 11 kW AC-lader 53 kilometers (volgens WLTP) per uur naar binnen slurpt, waardoor hij zijn batterij na 8,5 uur vol heeft. Aan de snellader tankt de elektrische Jag nog altijd maximaal 127 kilometer per kwartier.

De elektromotor van de I-Pace blijft 400 pk en 696 Nm sterk en ook het accupakket blijft even groot. Daardoor raakt de Brit nog altijd maximaal 470 kilometer ver op één battrijlading (WLTP).

Infotainmentsysteem uit de Defender

Voorts krijgt de I-Pace nog de update van het infotainmentsysteem die we al zagen in de Land Rover Defender. Dat is een flinke opwaardering voor de I-Pace, want ook het oude systeem was verre van foutloos. JLR claimt dat het nieuwe systeem veel sneller is dan zijn voorganger. De menu’s zijn simpeler en de software kan bovendien over the air geüpdatet worden.



