Uitgebrande Ferrari F40 wordt compleet gerestaureerd: "Enorme waarde” Erik Kouwenhoven

12 juni 2020

19u14 0 Auto YouTube-beelden van een in brand gevlogen Ferrari F40 in Monaco gingen afgelopen februari bij autoliefhebbers door merg en been. Het goede nieuws is dat de bolide (hoogstwaarschijnlijk) compleet wordt gerestaureerd.

Op 18 februari - de verjaardag van wijlen Enzo Ferrari - sloegen metershoge vlammen uit een Ferrari F40 in Monaco. Op de video is te zien hoe een Monegask probeert de vlammen te doven met een tuinslang, maar ook hij kon niet voorkomen dat de auto flinke schade opliep en ogenschijnlijk onherstelbaar werd beschadigd. De oorzaak van de brand is niet duidelijk. Eerder deze week kwamen beelden van de geroosterde auto online op de Facebookpagina van de Ferrari Owners Club NL.

De reden dat de auto niet in de pletter is beland, is waarschijnlijk de enorme huidige waarde van een F40. Deze Ferrari hing bij een hele autogeneratie als poster aan de muur en wordt samen met de McLaren F1 gezien als een van de meest iconische sportwagens van de vorige eeuw. Inmiddels is de waarde van de Ferrari de grens van een miljoen euro allang voorbij.

En dat is precies de reden waarom ook dit geflambeerde exemplaar niet is gesloopt of geplet, maar staat te wachten op betere tijden bij Monaco Motors in het prinsdom. Immers: zolang de wederopbouw aan reservedelen en arbeidsuren niet duurder is dan zo’n 800.000 euro, zit je als verzamelaar goed. En dus is de kans groot dat dit exemplaar binnen afzienbare tijd weer in volle glorie te bewonderen is op een of ander evenement, al zal er door dit incident altijd een luchtje aan deze auto blijven kleven.