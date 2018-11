Uber wil opnieuw de baan op met zelfrijdende auto’s na dodelijk ongeluk kg

03 november 2018

16u58

Bron: Reuters 0 Auto Bijna acht maanden na het dodelijke ongeluk in Arizona wil Uber de tests met zijn zelfrijdende wagens weer opstarten. Gisteren heeft het bedrijf achter de taxi-app daar toestemming voor gevraagd aan de autoriteiten in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Uber is overtuigd dat het de technologie achter de wagens genoeg heeft verbeterd om de experimenten te hervatten.

Uber zette in maart van dit jaar een punt achter alle testen met zelfrijdende auto’s nadat een van de voertuigen een 49-jarige voetgangster dodelijk aanreed in Tempe, Arizona. Onderzoek wees uit dat de wagen de voetganger zes seconden voor de crash had opgemerkt, maar de noodrem pas vijf seconden later werd geactiveerd. De menselijke chauffeur die achter het stuur zat, was bezig met haar smartphone en merkte het slachtoffer pas op toen het te laat was.

Sindsdien werd er gesleuteld aan de technologie en de opzet van de testen. Uber publiceerde vrijdag uit eigen beweging een zelfevaluatie waarin het uit de doeken deed wat er werd verbeterd. Zo wil Uber voortaan niet één maar twee menselijke bestuurders plaatsen in de autonome wagens, en zullen zij beter worden opgeleid. Voorts worden de wagens uitgerust met verbeterde software, waardoor mensen of objecten sneller gedetecteerd kunnen worden.

Wanneer – en of - de testen opnieuw hervat worden, is niet duidelijk. Voor Uber de zelfrijdende functie van de wagens op de openbare weg in Pennsylvania mag testen, moet het groen licht krijgen van de nodige autoriteiten, waaronder de ‘National Highway Traffic Safety Administration’ en het ‘Department of Transportation’.

Bekijk ook: