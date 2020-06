Uber start in Nederland met volledig elektrische taxidienst ‘Uber Green’ HR

24 juni 2020

10u17

Bron: ANP 2 Auto Uber start een taxidienst met elektrische auto's. Vanaf woensdag kunnen klanten in de taxi-app een 100 procent elektrische auto bestellen. Nederland is het eerste land waar dit landelijk mogelijk wordt gemaakt. Een rit met Uber Green gaat zo'n twee euro meer kosten dan een gewone Uber.

Volgens Maurits Schönfeld, directeur van Uber Benelux, start Uber Green met zo'n 350 chauffeurs in vooral Amsterdam en Rotterdam. “Dat moeten er snel meer worden. Uber wil in 2025 in Nederland volledig elektrisch rijden. Dat kan ook want Nederland loopt qua infrastructuur zeker drie jaar voor op andere landen. Er wordt bijvoorbeeld goed geïnvesteerd in laadpalen.”

Uber is flink geraakt door de coronamaatregelen waardoor mensen minder naar buiten gingen en ook minder vaak een taxiritje maakten. Eerder werd bekendgemaakt dat op het Europese hoofdkantoor van Uber in Amsterdam 15 procent van de banen wordt geschrapt. “Het zijn pittige tijden voor iedereen, zeker ook voor de chauffeurs. Maar het dieptepunt ligt achter ons en de groei is weer begonnen”, aldus de topman van Uber.

Schönfeld is sinds oktober directeur van Uber Benelux en liet toen weten zelf ook te willen ondervinden hoe het is om chauffeur te zijn. Inmiddels heeft hij zijn taxipas gehaald maar hij heeft zijn vergunning nog niet aangevraagd. “Vanaf 1 juli wordt de prijs van een taxivergunning verlaagd van 1400 naar 200 euro. Het leek me handig om daar op te wachten. Daarna ga ik aan de slag, in een elektrische auto natuurlijk.”

