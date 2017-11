Uber bestelt 24.000 Volvo's voor vloot zelfrijdende wagens ep

Bron: Belga 0 AP Auto Autodeeldienst Uber heeft 24.000 auto's besteld bij de Zweedse autobouwer Volvo. Dat hebben beide partijen vandaag bekendgemaakt. Uber zal eigen sensoren en software in de auto's inbouwen zodat ze zonder bestuurder kunnen rondrijden.

Volvo zegt in een persbericht dat de kaderovereenkomst met Uber gaat over "tienduizenden auto's" die tussen 2019 en 2021 aangekocht zullen worden. Het financiële nieuwsagentschap Bloomberg weet dat het om 24.000 auto's gaat, goed voor een cataloguswaarde van 1 miljard euro.

De auto's zullen worden gebouwd op de SPA-architectuur van Volvo (Scalable Product Architecture). Dat betekent dat ze niet in de fabriek van Volvo in Gent zullen worden geassembleerd, want die fabriek werkt op een andere architectuur voor kleinere wagens.

Uber levert zware inspanningen om auto's vanzelf te laten rijden. De menselijke bestuurders vormen immers de grootste kost voor het bedrijf. In dat verband kocht Uber eerder al honderd XC90-wagens bij Volvo om in Pittsburgh rond te rijden.