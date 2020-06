Twee werknemers Tesla tóch ontslagen nadat ze thuisbleven uit angst voor corona Sanne Wolters

26 juni 2020

14u37

Bron: AD.nl 0 Auto Zoals bij vele andere grote Amerikaanse werkgevers, hoefde ook het personeel van autobouwer Tesla niet naar het werk te komen als ze zich niet veilig voelden vanwege de corona-uitbraak. Al zijn twee werknemers die thuisbleven nu tóch ontslagen.

De CEO van Twitter, Jack Dorsey, moedigde zijn personeel als een van de eerste bedrijven wereldwijd begin maart aan om zoveel mogelijk vanuit huis te werken vanwege corona. Andere techbedrijven zoals Microsoft en Google volgden dat voorbeeld. Ook het personeel van Tesla in Californië kreeg een vrijbrief om thuis te blijven als ze zich ongemakkelijk voelden door de situatie en bang waren voor besmettingsgevaar.

Topman Elon Musk liet dat in maart weten in een mail aan zijn werknemers, meldt Business Insider. “Ik wil graag super duidelijk zijn. Als je je zelfs maar een klein beetje oncomfortabel voelt, voel je dan niet verplicht om naar je werk te komen”, schreef Musk.

Toch ontslag

Toch zijn twee werknemers die inderdaad liever thuisbleven nu ontslagen, laten ze zelf weten aan de Washington Post. Carlos Gabriel en Jessica Naro kozen er inderdaad voor om niet te komen werken. Maar dat deden ze vooral omdat Musk de adviezen van lokale autoriteiten negeerde. De grote Tesla-fabriek in Fremont werd in mei heropgestart, terwijl dat nog niet mocht in verband met de corona-uitbraak. Gabriel en Naro vonden het niet verantwoord om toen opnieuw aan de slag te gaan. Deze maand ontvingen de twee medewerkers hun ontslagverklaringen.

Toen ze verhaal gingen halen bij de HR-afdeling van het bedrijf, werd hen verteld dat niet komen opdagen en niet bereikbaar zijn de redenen waren voor het ontslag. Maar Gabriel en Naro denken zelf dat het verband houdt met de uitspraken die ze in mei deden over de werkomstandigheden in de fabriek na de heropening. Tesla wil niet reageren op het verhaal van Gabriel en Naro.