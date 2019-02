Twee peperdure Italiaanse automerken nu ook in België te verkrijgen HR

16 februari 2019

13u56

Bron: De Tijd 0 Auto Goed nieuws voor autoliefhebbers met een dikke portemonnee. Twee exclusieve Italiaanse luxemerken, Dallara en Pininfarina, zijn voortaan ook in ons land te verkrijgen.

“Wij concurreren met de privéjet en de helikopter”, zegt Sofie Verheyden in De Tijd. Ze is woordvoerster van het Waals-Brabantse bedrijf Ginion, dat is aangesteld als officiële importeur van het merk Pininfarina. De eerste auto van het ontwerpbureau komt in 2021 op de markt. De Battista, een volledig elektrische sport­wagen, zal ongeveer 2 miljoen euro kosten en haalt vlotjes 400 kilometer per uur. Er zullen slechts 150 exemplaren van gemaakt worden. Het merk zet dus volop in op schaarste.

Dan is de Stradale van het merk Dallara betaalbaarder. Maar ook daarvoor moet je toch 200.000 euro neertellen. De 82-jarige oprichter van het merk bouwde zijn hele leven Formule 1-wagens. Dit model, ontworpen door de West-Vlaming Lowie Vermeersch, is de eerste wagen van het merk voor de openbare weg. De voorruit is een optie op dit model, en hij heeft geen deuren. Die zouden ’m zwaarder maken en de aerodynamica in de war sturen.

