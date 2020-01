Tv-presentator hekelt Belgische autobelastingen in hilarische Pulp Fiction-parodie Redactie

10 januari 2020

10u56

Bron: www.fangio.be 14 Auto Vraag aan een buitenlander wat hij over België weet, en je krijgt vaak dezelfde clichés als antwoord: chocolade, bier... en belastingen. De komst van de nieuwe lage-emissiezones in Brussel en Gent, volgens velen een zoveelste (verdoken) autobelasting, was voor Philippe Quatennens, presentator van het Belgische autoprogramma FLEET.TV op Kanaal Z, de spreekwoordelijke druppel. Als blijk van protest maakte hij nu ook een satirische Pulp Fiction-video, waarmee hij onze beleidsmakers hoopt wakker te schudden.

“De Belgische automobilist moet tegenwoordig zo’n Kafkaiaanse kakofonie aan taksen en heffingen slikken om zich te mogen verplaatsen, dat ik het werkelijk aan geen enkele buitenlander meer uitgelegd krijg”. Het zit Quatennens duidelijk hoog. Hoog genoeg zelfs om het hele fiscale systeem grondig op de korrel te nemen in een satirisch Pulp Fiction-filmpje, dat momenteel gretig bekeken wordt op de sociale media. Benieuwd of zijn ludieke aanklacht ook zal leiden tot een ‘logische harmonisering’ van de Belgische autofiscaliteit, zoals Quatennens - die in de video de rol van Erin Bennington speelt - naar eigen zeggen beoogt...