Tussen 17u en 17u10 gebeuren veruit de meeste ongevallen in de winter Erik Kouwenhoven

21 februari 2019

10u08

Bron: AD.nl 0 Auto Een vijfde van alle ongevallen in de de winter vindt plaats tussen vier en zes uur 's middags. Er is echter één periode van tien minuten die het meest verraderlijk is.

Dat blijkt uit een analyse van 57.000 ongevallengegevens met betrekking tot de maanden november tot maart door het Britse onderzoeksbureau AX. De meeste ongevallen vinden volgens het rapport plaats tussen 17.00 en 17.10 uur. In totaal vindt 15 procent van alle winterse ongevallen plaats in deze korte periode van tien minuten.

Het rapport suggereert dat automobilisten die 10 minuten eerder of later vertrekken, vijftig procent minder kans hebben om bij een ongeval betrokken te raken. De piek in winterbotsingen wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een combinatie van minder uren met daglicht, moeilijke weersomstandigheden en stuurproblemen.

De data wijst uit dat automobilisten 's ochtends alerter en voorzichtiger zijn - zelfs als het donker is - dan na een vermoeide dag op het werk. De ongevallencijfers tussen 06.00 en 08.00 uur zijn namelijk goed voor slechts zes procent van de dagelijkse crashes. Tussen 8.00 tot 10.00 uur wordt ​​13 procent van het totaal aantal schadegevallen veroorzaakt.

De studie toonde ook een duidelijke stijging in botsingen tijdens de koudste maanden in vergelijking met de warme periode. De ongevalspercentages in de periode van november tot maart stijgen met acht procent ten opzichte van het zomerseizoen, zo stelde AX.

Meer dan een derde van de ongevallen wordt 's winters veroorzaakt doordat een auto tegen een voorganger knalt. Nog eens 32 procent van de botsingen wordt veroorzaakt doordat een auto botst tegen een geparkeerd voertuig, meestal veroorzaakt door gladde wegen. Op plek drie staan aanrijdingen van opzij op kruisingen of vanuit zijwegen.

Top 5 winterongevallen