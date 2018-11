Tuningbedrijf lanceert alvast eigen elektrische Porsche Erik Kouwenhoven

09 november 2018

17u22

Bron: AD.nl 2 Auto De wereld wacht met argusogen op de lancering van de Taycan, de eerste volledig elektrische Porsche. Een Amerikaans tuningbedrijf heeft alvast een eigen elektrische Porsche gelanceerd: een 911 Coupé uit 1977 mét een Tesla-elektromotor.

De auto is het werk van StreetFighter LA en werd voorgesteld op de SEMA Show, een autobeurs in Las Vegas. Het installeren van de lokaal emissievrije aandrijflijn was volgens de makers eenvoudig, omdat er nauwelijks aanpassingen aan het chassis of de body nodig waren. De elektromotor maakt grotendeels gebruik van de originele ophangpunten van de boxermotor en produceert een indrukwekkende 700 pk.

Details rond het batterijpakket zijn schaars. We weten zelfs niets van het bereik, of hoe snel de auto is van 0-100 km/u. Wel is zeker dat de klassieke 911 ook een brede bodykit heeft gekregen van de Japanse tuner Rauh Welt Begriff, alsmede een verstelbare wielophanging en BBS-wielen. Het interieur van deze 911 is opnieuw bekleed en voorzien van een rolkooi, maar omdat de stoelen geen hoofdsteunen hebben, kan misbruik van het gaspedaal je nekspieren vrij zwaar belasten.

Het Nederlandse bedrijf Voitures Extravert werkt ook aan een elektrische Porsche 911. De Taycan zelf wordt volgend jaar verwacht. De supersnelle laadpaal die Porsche zelf ontwikkelde, laat het toe om in amper 20 minuten de motor op te laden, goed voor een bereik van 400 kilometer.

Bron: vierenzestig.nl