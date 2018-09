Trump heeft een nieuwe auto: 's werelds best beveiligde limousine Niek Schenk

24 september 2018

13u09

Auto De nieuwe auto van de Amerikaanse president Donald Trump verscheen gisteren voor het eerst in het openbaar. 's Werelds best beveiligde auto, bijgenaamd The Beast, dook op in New York.

The Beast haalde in Manhattan president Donald Trump op, die met zijn helikopter Marine One landde en vervolgens een bezoek bracht aan een vergadering van de Verenigde Naties.

De nieuwe limousine vervangt het tien jaar oude exemplaar dat jarenlang ook dienst deed voor president Obama. De nieuwe presidentiële limousine - met het kenteken 800-002 - lijkt aan de buitenkant vooral een evolutie van het vorige model. Hij is onder meer herkenbaar aan de nieuwe LED-koplampen. De auto heeft veel weg van de huidige generatie van de Cadillacs (Escalade en CT6 sedan), maar schijn bedriegt.



Onderhuids is dit namelijk een volledig nieuw geconstrueerd voertuig, waarbij de nadruk ligt op nog meer beveiliging. Om het enorme gewicht als gevolg van zware bepantsering te dragen, kreeg de limo de technische basis van een vrachtwagen. Kenners schatten het gewicht op rond de 8.000 kilo. Een landmijn of antitankgranaat heeft geen schijn van kans. Hetzelfde geldt voor gifgas. De auto heeft zijn eigen brandblussysteem en kan de inzittenden desnoods van eigen zuurstof voorzien.

Rookgordijn

Deze keer is ook alle elektronica grondig vernieuwd, om waar ook ter wereld de beste (satelliet-)communicatie met Washington tot stand te brengen. Afluisteren of hacken is vrijwel onmogelijk. Verder doen allerlei geruchten de ronde over wat de Secret Service allemaal nog meer in de kolos heeft gestopt. De auto zou een rookgordijn of oliespoor kunnen creëren en zelfs traangas kunnen verspreiden. Ook zouden stroomstoten in de portiergrepen mogelijk zijn, om belagers te weren.

Reservebloed

Een van de merkwaardigste, maar evenmin ooit officieel bevestigde accessoires zou een zak reservebloed zijn voor de president. Het hoofddoel van de auto is in elk geval om te allen tijde te kunnen ontsnappen bij een aanval. De chauffeur is erop getraind om zich uit de meest hachelijke situaties te kunnen redden.

De ontwikkeling en de bouw van de auto hebben vijf jaar geduurd. Autofabrikant General Motors kreeg van het Witte Huis in 2014 de definitieve opdracht en mag hiervoor 12,5 miljoen euro in rekening brengen.

Korte ritten

De stoelopstelling is in drie zitrijen: 2+3+2. De limousine zal voornamelijk worden gebruikt voor korte ritten, om de president na aankomst met zijn Boeing 747 (Air Force One) of helikopter (Marine One) naar zijn eindbestemming te brengen. Dat gebeurt altijd altijd onder begeleiding van een omvangrijke politie-escorte, waar ook Trumps bodyguards in gepantserde auto's deel van uitmaken.