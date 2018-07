Trump dreigt opnieuw met heffingen op Europese auto's SVM

18 juli 2018

23u04

Bron: Belga 2 Auto Donald Trump dreigt er opnieuw mee ook heffingen in te voeren op wagens, als de Europese Unie geen toegevingen doet op het vlak van handel. Dat deed d e Amerikaanse president e en week voordat Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker naar de VS reist.

"Auto's zijn het grote punt ('the big one'; nvdr) in de gesprekken met Europa. Als de EU niet akkoord gaat met ons eerlijk voorstel volgt er mogelijk een enorme vergelding", aldus de president. Ook Witte Huis-woordvoerster Sarah Sanders verklaarde dat de VS nog steeds die optie openhouden. "Maar we zijn nu nog in het onderzoeksproces", klinkt het.

Trump suggereerde eerder al dat heffingen op wagens tot 20 procent kunnen oplopen. Zo zou hij ervoor zorgen dat meer wagens in de VS gebouwd worden.

"Jobs zullen verdwijnen"

Autobouwers hebben dan weer gewaarschuwd dat er jobs uit de VS kunnen verdwijnen als de handelsoorlog erger wordt. Het IMF verwacht dat zo'n scenario een negatieve impact zal hebben op de economische groei wereldwijd.

De VS hebben al importheffingen ingevoerd op staal en aluminium uit de EU. Als reactie kwamen er vanuit Europa heffingen op Amerikaanse goederen. En ook met China, Canada en Mexico lopen de spanningen hoog op.

Vandaag kondigde minister van Handel Wilbur Ross trouwens nog aan dat de VS een onderzoek geopend hebben om te bepalen of de import van uranium een risico voor de nationale veiligheid betekent. Ook dat zou op termijn tot heffingen kunnen leiden.