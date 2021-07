Truckbouwers gaan Europees netwerk van 1.700 laadpalen aanleggen

Nissan bouwt grote batterijfa­briek in Verenigd Koninkrijk

1 juli Het Japanse autoconcern Nissan Motor gaat een grote fabriek voor accu’s voor elektrische auto’s bouwen bij zijn autofabriek in het Britse Sunderland. Daarbij trekt Nissan op met zijn Chinese samenwerkingspartner Envision AESC. Verder gaat Nissan in Sunderland, in het noordoosten van Engeland, een nieuw elektrisch crossover-automodel bouwen.