Toyota Yaris is de auto van het jaar

Productie­lijn in Te­sla-fa­briek Californië tijdelijk stilgelegd

25 februari Een deel van de productie bij de grote autofabriek van Tesla in het Californische Fremont is tijdelijk stilgelegd. Volgens bronnen van persbureau Bloomberg gaat het om een productielijn voor de Tesla Model 3 die daar wordt gebouwd. Mogelijk is er een gebrek aan chips.