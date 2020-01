Toyota stelt vliegende taxi voor: “We kunnen revolutie ontketenen” SVM

16 januari 2020

09u02

Bron: ANP/Belga 0 Auto Toyota investeert 394 miljoen dollar (353 miljoen euro) in Joby Aviation, een Amerikaanse start-up die vliegende taxi’s wil maken.

“De luchtvaart is voor Toyota een doel op lange termijn”, zegt de grote baas Akio Toyoda. “Hiermee hebben we de mogelijkheid om een revolutie te ontketenen in de toekomstige levensstijl van mensen en hun manier van transport. We hopen mensen de vrijheid van mobiliteit en plezier te kunnen bezorgen, ook in de lucht.”

Joby heeft al een schets van zijn ‘vliegtuigje’ naar buiten gebracht. Eerder sloot het bedrijf een deal met Uber om in tenminste twee steden een luchttaxinetwerk op te zetten. Het duurt waarschijnlijk wel nog jaren voor de eerste taxi’s de lucht in kunnen. Daarvoor is ook toestemming nodig van luchtvaartautoriteiten.

Luchtvaart leeft de laatste tijd bij meer autobedrijven. Hyundai kondigde onlangs al aan dat het vliegende taxi’s wil gaan ontwikkelen voor Uber. De Zuid-Koreanen zijn al een tijdje bezig met een vliegende auto, de Personal Air Vehicle. Die is elektrisch aangedreven en kan verticaal opstijgen en dalen.

“Ook voor goederen”

Toyota meent dat het toestel niet alleen ingezet kan worden voor vervoer van personen, maar ook van goederen. Het zou een ideale oplossing zijn voor de verkeersdrukte en de luchtkwaliteit in binnensteden, maar ook voor het transport van mensen op het platteland.

De combinatie van de vliegtechniek van een klein vliegtuig en een helikopter leidt tot nul uitstoot, relatief hoge vliegsnelheden en weinig geluidsoverlast. Bovendien denkt Toyota dat de kosten van het gebruik en onderhoud beperkt zullen zijn.