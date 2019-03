Toyota's maanauto wordt duurste auto ter wereld Erik Kouwenhoven

12 maart 2019

22u25

Bron: AD 0 Auto Toyota is volgens het Japanse ruimteagentschap druk in de weer met de ontwikkeling van een zogenaamde maanrover. Het voertuig moet in 2030 starten met zijn verkenningsritten.

Er is vooralsnog weinig bekend over deze zeswielige Toyota. Wel is zeker dat het de duurste auto ter wereld wordt. Duurder dus dan de 17 miljoen euro kostende La Voiture Noire, die Bugatti onlangs op de autoshow van Genève heeft voorgesteld.

Eveneens bekend is dat er plaats is voor twee passagiers in dit zes meter lange en 3,8 meter hoge ruimtevoertuig. Het Japanse merk is trouwens niet de eerste autofabrikant die een rijdende creatie naar de Maan stuurt. De allereerste maanrover werd in samenwerking met General Motors ontwikkeld en landde in 1971 op de maan.

Het voertuig is voorzien van een brandstofcel die uit waterstof stroom produceert voor de elektromotoren. Het moet op één lading waterstof maar liefst 10.000 km kunnen afleggen op het maanoppervlak. De auto moet in 2029 klaar zijn en vanaf 2030 eventueel ook ingezet kunnen worden op Mars.