Toyota roept miljoen auto's terug naar garage wegens brandgevaar HR

05 september 2018

09u29

Bron: Belga 0 Auto Toyota roept wereldwijd ruim een miljoen auto's terug naar de garage. Bij wagens van de types Prius en C-HR bestaat de kans op kortsluiting en daarmee het risico op brand. Vooralsnog is één geval bekend waarbij er rookontwikkeling was in een auto. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen door het euvel.

Het leeuwendeel van de betreffende auto's, zo'n 554.000, rijdt in Japan op de weg. Daarnaast weet het bedrijf te melden dat er circa 192.000 stuks in de VS zijn verkocht.

Door slijtage kunnen draden die zijn aangesloten op de vermogensregelaar zorgen voor kortsluiting. Bij de Prius gaat het om auto's die vanaf 2015 van de band rolden. De C-HR is sinds eind 2016 in productie.