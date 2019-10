Toyota maakt waterstof sexy met nieuwe Mirai Redactie

23 oktober 2019

13u21

Jammer dat de Belgische waterstoftankstations nog altijd op één hand te tellen zijn…

Na ruim twee decennia pionierswerk met de hybride Prius is autobouwer Toyota zijn focus volop aan het verleggen richting volledig emissieloze (elektro-)mobiliteit. Naast plug-in hybrides en klassieke BEV’s (Battery Electric Vehicle, nvdr) willen de Japanners in de toekomst ook inzetten op brandstofcelauto’s, waarbij waterstof aan boord wordt omgezet in elektriciteit om de lange laadtijden van stekker-EV’s te omzeilen. In 2014 bracht Toyota met de Mirai overigens al een eerste brandstofcelauto op de markt, maar door een nijpend tekort aan tankstations en een torenhoge prijs (en wellicht ook wat te excentrieke looks) bleef de grote doorbraak uit. Laat ons dus hopen dat deze tweede Mirai-generatie, die volgend jaar op de markt verschijnt, een beter lot beschoren is...

+ 30 procent rijbereik

De Mirai Concept, die vannacht werd voorgesteld op het Salon van Tokio, heeft alvast een aantal argumenten die in zijn voordeel spreken. Eerst en vooral ziet de auto er veel conventioneler uit dan zijn voorganger, maar ook op technisch en technologisch vlak heeft Toyota zijn huiswerk gemaakt. De Japanse autobouwer spreekt, zonder in detail te treden, van ‘een hele reeks verbeteringen’ aan het brandstofcelsysteem, al kijken wij vooral in de richting van de grotere waterstoftanks om het met 30 procent toegenomen rijbereik (650 km, tegenover 500 voor de huidige Mirai) te verklaren.

Bovendien zal de nieuwe Mirai – met dank aan het nieuwe TNGA-platform – zo’n 10 centimeter langer en 7 centimeter breder worden dan de huidige generatie. Desondanks zal Toyota er vooral moeten in slagen de prijs van de Mirai – die vandaag voor 79.900 euro van eigenaar verandert – te democratiseren, wil het de uitbouw van een netwerk waterstoftankstations (vandaag kan er enkel in Antwerpen, Zaventem en Halle waterstof getankt worden, nvdr) op gang trekken. Zo niet dreigt dit een klassiek kip- en ei-verhaal te zullen worden…