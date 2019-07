Toyota ‘liegt’ over nieuwe Supra, klanten vinden het geweldig Erik Kouwenhoven

03 juli 2019

20u37

Bron: AD.nl 3 Auto Toyota ‘liegt’ volgens diverse automedia over het vermogen van de nieuwe, 340 pk Toyota Supra. Op de rollenbank heeft het model namelijk meermaals tot boven de 380 pk gescoord. Meer vermogen, dus uiteindelijk meer waar voor je geld.

Een aantal autobladen heeft verschillende Toyota Supra’s op de rollenbank gezet om na te gaan of de auto echt de beloofde 340 pk leverde. Tot hun verrassing ontdekten ze dat de 3.0 liter zescilinder turbomotor veel meer vermogen levert, namelijk rond de 380 pk. Lichte afwijkingen van de opgegeven waarden zijn mogelijk, maar ruim tien procent meer - en dat op meerdere exemplaren - is op zijn minst opmerkelijk te noemen.

De eerste meldingen kwamen van automedia als Car And Driver en Carscoops. Later berichtten onder andere Autostrada en Autoblog er over.