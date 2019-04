Touwtrekken voor gevorderden: één Mercedes versus drie Suzuki's Erik Kouwenhoven

04 april 2019

06u54

De nieuwe Suzuki Jimny is een groot succes. Een deel van de aantrekkingskracht zit 'm in het feit dat de 4x4 sterk doet denken aan een te heet gewassen Mercedes G-Klasse. Maar wat gebeurt er wanneer ze tegenover elkaar komen te staan tijdens een partijtje touwtrekken ('tug of war')?

De nieuwe Mercedes-AMG G63 is een van de meest luxueuze en krachtige SUV’s op de markt, maar hij is niet goedkoop met een prijskaartje van 232.995 euro. Daarmee is hij bijna tien keer zo duur als zijn compacte Japanse evenknie, die vanaf 26.999 euro in de prijslijsten staat.

Ook onder de motorkap is het verschil groot: 110 pk en 130 Newtonmeter tegenover 585 pk en 850 Nm. Het gewicht? 905 kilogram tegenover 2.500 kilogram. Logisch dus dat een Jimny het bij een touwtrekwedstrijd aflegt tegen een G-Klasse AMG. Maar met drie Jimny's moet het toch wel lukken om de Benz te verslaan?