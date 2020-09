Touring Superleggera Aero 3 is het het mooiste wat je vandaag zal zien Mika Tuyaerts - www.fangio.be

22 september 2020

09u30

Bron: www.fangio.be 0 Auto Koetsbouwer Touring heeft haar nieuwste pareltje klaar. Onderhuids is hij een Ferrari F12 Berlinetta, daarboven … een prachtige trip down memory lane.

De Superleggera Aero 3 is immers gebaseerd op de streamline-designstroming uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Grootste eyecatcher is natuurlijk de vin achteraan die … helemaal geen aerodynamische functie heeft en er dus puur voor de show staat. Maar wie een hart voor oldtimers heeft, zal waarschijnlijk vooral naar de lakkleur van deze Touring kijken. Die is immers Stratosphere Red, net als de legendarische Alfa Romeo Disco Volante Coupé Number One, die Touring in de jaren ’50 voor Alfa in elkaar schroefde.

Dat rood komt trouwens terug in het interieur, dat een grote retrotouch heeft. Voorts wordt de huiskamer van de Superleggera Aero 3, waarvan Touring er 15 in elkaar zal schroeven, afgewerkt met Foglizzo leder en Alcantara.

Ferrari-genen

Hij mag dan wel in een Alfa Romeo-kleur gespoten zijn, onder de motorkap zwaait een ander Italiaans merk de plak. Daar ligt immers de ongeblazen 6.3 V12 met 730 pk en 689 Nm uit de Ferrari F12 Berlinetta. Deze V12 wordt gekoppeld aan de sequentiële zevenversnellingsbak die je bedient met de paddles achter het stuur. Een brute combinatie die deze Aero 3 in 3,1 seconden van 0 naar 100 km/u katapulteert en ongegeneerd doorstoomt tot een topsnelheid van 339 km/u.