Total geeft gratis brandstof weg aan medisch personeel Redactie

24 maart 2020

15u06

Bron: www.fangio.be 6 Auto In navolging van In navolging van een hele resem autobouwers mengt ook de Franse oliereus Total zich in de strijd tegen het coronavirus.

Hoewel de oliesector momenteel tegen een miljardenverlies aankijkt ten gevolge van de historisch lage olieprijzen, heeft het Franse Total toch beslist om de medische wereld tijdens deze coronacrisis financieel te ondersteunen. Om de talloze zorgverleners een hart onder de riem te steken, deelt het bedrijf in Frankrijk voor 50 miljoen euro aan brandstofbonnen uit. Bovendien maakt de Fondation Total nog eens 5 miljoen euro vrij voor het Pasteur-onderzoeksinstituut en andere gezondheidsverenigingen die de uitbraak van Covid-19 proberen te stuiten.

Ook in andere landen?

De gratis brandstof is voorlopig alleen voorbehouden aan Franse zorgmedewerkers, al beginnen er ook in andere landen gelijkaardige initiatieven op te duiken. Zo heeft Total in Marokko, waar het coronavirus inmiddels ook aan een opmars begonnen is, al bevestigd dat medische en openbare diensten voortaan op gratis brandstof rekenen.