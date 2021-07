Tot 400.000 euro: dit zijn de meest exclusieve politiewagens

Dubai

In ons land is de Skoda Octavia RS een vaak gebruikte rappe bolide. Niet slecht natuurlijk, met 245 pk en een 0 naar 100 km/u-tijd van iets meer dan 6 seconden, maar niets vergeleken met de politie van Dubai. In de oliestaat rijdt de politie rond met een Lamborghini Aventador. Die bloedsnelle luxewagen van 700 pk kost zo’n 400.000 euro. Toch worden deze luxewagens niet vaak gebruikt voor wilde achtervolgingen, want er is niet veel misdaad in Dubai. Agenten rijden vooral rond in de stad om de orde te handhaven.

Australië

In het Australische Victoria zetten ze dan weer in op milieuvriendelijke snelheid, met een Tesla Model X, goed voor een sprint naar 100 in zowat 3 seconden, allemaal emissievrij aangezien de Tesla uiteraard een elektrische auto is. Ook in België hebben een aantal politiezones trouwens elektrische wagens, van goedkopere Renault ZOE’s en Nissan LEAF’s tot een Tesla Model S bij onder meer de politie van Zaventem. Iets verderop Down Under, in New South Wales, kiezen ze dan weer voor een outsider als de Honda Civic Type R. De wagen heeft uiteraard een andere ophanging en afstelling dan de standaardversie van de Civic, en een motor van 320 pk. Hierdoor is hij onder meer de snelste voorwielaangedreven wagen op de Nürburgring en Suzuka. Probeer zo’n wagen maar eens los te rijden in een wilde achtervolging…

Engeland

In Engeland zien we dan weer meer luxe. Rolls-Royce creëerde een politie-Ghost voor de Sussex Police om geld op te halen voor het lokale kinderziekenhuis Chestnut Tree House. Helaas kwam hij nooit in actie. Rolls-Royce heeft hem weer omgevormd tot een standaard Ghost Black Badge. Jammer.

Volledig scherm De Rolls-Royce Ghost van de politie van Sussex © Rolls-Royce

Oostenrijk

Afsluiten doen we in Oostenrijk, waar ze de moeder aller sportwagens gebruiken: de Porsche 911. In ons land werd de laatste rijkswachtporsche in 1980 geleverd, maar in het Alpenland mag het politiekorps doodleuk blijven rondrijden met een Elfer. De wagen, een vorige generatie 911, werd in 2017 geleend van Porsche als marketingstunt. De Oostenrijkse politie kon tonen dat je ook verantwoord kan rijden met een sportwagen, Porsche kon dan weer zijn rijke geschiedenis in de kijker zetten.

Volledig scherm De Oostenrijkse politie gaat met een Porsche 911 op pad. © Porsche

