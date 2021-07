Tot 100 km meer dan beloofd: zo ver raken deze elektrische wagens echt

HLN Drive Gezien in DRIVE: presentato­ren rijden verder met elektri­sche auto dan de construc­teur opgeeft

16 mei “Tel er in de praktijk maar goed 100 km af", is een vaak gehoorde opmerking wanneer je spreekt over de autonomie van een elektrische wagen. Om te tonen dat je met een EV wel de kilometers die een constructeur opgeeft kan rijden, gingen de presentatoren van Drive de uitdaging aan met de Ford Mustang Mach-e. Het doel: 610 km ver komen.