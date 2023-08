Topmerk verdient miljarden met gepersonaliseerde bolides: “Een Ferrari altijd rood? Die tijd is allang voorbij”

Elektri­sche wagen zet schip in lichter­laaie. Mag je e-auto binnenkort nog op de ferry?

Een elektrische wagen heeft nabij de kust van de Waddeneilanden voor brand gezorgd op een vrachtschip met nog 3.000 andere auto’s aan boord. Kunnen we in de toekomst met een e-auto nog wel de ferry op, of de trein in de Kanaaltunnel? Want: “Een elektrische wagen die vuur vat, kan je haast niet blussen”, weet expert autotechnologie Mark Pecqueur (Thomas More).