Topman van Audi gearresteerd om dieselfraude ADN

18 juni 2018

11u21

Bron: ANP, Belga 8 Auto Topman Rupert Stadler van het Duitse automerk Audi is vandaag gearresteerd wegens vermeende betrokkenheid bij het gesjoemel met de uitstoot van diesels. Dat melden het concern en het parket.

Onlangs werd bekend dat Stadler en een medebestuurder als verdachte zijn aangemerkt in het dieselschandaal. De huizen van de twee werden doorzocht. Ze zouden fraude hebben gepleegd en indirecte valse verklaringen hebben afgelegd. Volgens het parket van München was het nodig Stadler voorlopig van zijn vrijheid te beroven, omdat het risico bestond dat hij met bewijzen zou knoeien. Stadler staat al 11 jaar aan het hoofd van Audi.

Audi zou minstens 210.000 dieselwagens met sjoemelsoftware uitgerust hebben. Er zitten al twee oud-managers van Audi vast in afwachting van hun rechtszaak. Verschillende Audi-kantoren werden in mei voor de derde keer binnengevallen.

Volkswagen wordt door autoriteiten achternagezeten sinds het sjoemeldieselschandaal in de VS in 2015 aan het licht kwam. Het bedrijf heeft ruim 25 miljard euro apart gezet voor boetes, schikkingen en andere kosten.