Toekomstige Mercedes-Benz E-Klasse laat zich zien Kristof Winckelmans - www.fangio.be

22 januari 2020

16u08

Bron: www.fangio.be 0 Auto De huidige Mercedes E-Klasse gaat alweer mee sinds 2016, maar dit jaar belooft Stuttgart werk te zullen maken van een (doorgedreven) facelift. In afwachting heeft Mercedes zelf al enkele plaagplaatjes de wereld ingestuurd, vergezeld van een aantal interessante technische weetjes.

Nu de vernieuwingsoperatie van het compacte gamma (met de A-Klasse, B-Klasse, CLA, GLA en GLB) volledig is afgerond, richt Mercedes-Benz dit jaar het vizier op één van zijn wereldwijde hoekstenen: de E-Klasse. Ook de Duitse luxeberline moet namelijk zijn steentje bijdragen tot een beter leefklimaat, zeker nu de Europese CO2-boetes als een zwaard van Damocles boven de auto-industrie hangen .

Bijgevolg neemt Mercedes-Benz geen vrede met een klassieke facelift (al lijken de gecamoufleerde prototypes wel wat designelementen van de grotere CLS over te nemen), maar voert het ook onderhuids een aantal ingrijpende wijzigingen door. Zo zal de nieuwe E-Klasse twee nieuwe ‘gehybridiseerde’ motorisaties mogen verwelkomen, waarbij een 2 liter-viercilinder of een 3 liter zes-in-lijn een zogeheten EQ Boost genieten via een geïntegreerde starter-generator en een 48V-boordcircuit. Die mild hybride techniek levert de respectievelijk 272 en 367 pk sterke benzines een elektrische surplus van zo’n 20 pk op. Welke winst dat aan de pomp oplevert, houdt Mercedes-Benz daarentegen nog even voor zichzelf.

De berline- en breakversie van de vernieuwde Mercedes-Benz E-Klasse worden verwacht rond de zomer, de op dezelfde leest geschoeide Coupé en Cabriolet volgen in een later stadium.