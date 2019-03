Tien Porsches van schatrijke WhatsApp-oprichter brengen vijf miljoen dollar op Erik Kouwenhoven

11 maart 2019

07u39

Bron: AD.nl, Vierenzestig.nl 0 Auto De Porsches uit de collectie van WhatsApp-oprichter Jan Koum waren goed voor ruim vijf miljoen dollar. Het ging om bijzondere exemplaren met een race-georiënteerde achtergrond.

Veilinghuis Gooding&Company veilde vrijdag in Florida tien auto’s uit de collectie van WhatsApp-oprichter Jan Koum. Het waren niet zomaar enkele Porsches uit de verzameling van de Porsche-liefhebber. Het ging om auto's met heel weinig kilometers op de teller en een race-achtergrond.

En juist dat laatste was de reden voor de verkoop, want tijdgebrek om met de Porsches te rijden deed Koum besluiten ze van de hand te doen. Dit in de hoop dat ze bij hun nieuwe eigenaren gaan doen waarvoor ze bedoeld zijn: kilometers maken. De veiling vond plaats tijdens het Amelia Island Concours d’Elegance.

Alle Porsches werden aangeboden ‘without reserve’, dus zonder een minimumprijs die eerst gehaald moet worden. Dat lijkt misschien alsof ze dan voor een mooi prijsje verkocht worden, maar niets is minder waar. Without reserve aanbieden doet de prijzen soms juist behoorlijk oplopen.

De Porsches van Koum gingen ook niet bepaald voor een habbekrats naar een nieuwe eigenaar. Maar het veilinghuis had de Porsches toch wat hoger ingeschat. De meeste dollars rolden voor de 918 Spyder met Weissach pakket: net geen anderhalf miljoen. Het veilinghuis had de Spyder ingeschat op 1,8 tot 2 miljoen dollar.

Een van de spannendste Porsches was de 964 Carrera RS 3.8, zeldzaam en met 15.000 kilometer op de teller. In 2018 ging eenzelfde exemplaar bij RM Sotheby’s onder de hamer, ook in Florida en bracht ruim 1,6 miljoen dollar op. Een schatting van 1,2 tot 1,5 miljoen dollar voor de RS uit Koum’s verzameling was dan ook niet zo gek. Uiteindelijk werd er ruim 1,1 miljoen dollar betaald.

Zo verging het ook de overige Porsches. De 2010 GT3 RS en de GT3 RS 4.0 waren de enige twee auto’s die met toeslagen binnen de geschatte prijs uitkwamen. Beste koop was misschien wel de RS groene GT3 RS, of de Cayman GT4 met minder dan 500 miles op de teller. Een ding is zeker: Jan Koum verkocht ze niet uit geldgebrek. Hij verkocht WhatsApp in 2014 aan Facebook voor 19 miljard dollar.