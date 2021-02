Thuis je elektrische wagen laden? Zoveel kost het

De elektrische wagen wordt steeds populairder. Wie zijn elektrische wagen al eens via een gewoon stopcontact heeft geladen, weet dat dat nogal traag gaat. Een laadpaal of wallbox bij je thuis is dan ook geen overbodige luxe. Maar hoeveel kost zo’n installatie? HLN Drive ging op onderzoek.

Een elektrische auto kan je thuis aan het stopcontact opladen. Een laadpaal of wallbox is echter veel veiliger. Een laadpaal heeft immers een eigen zekering, wat het risico op overbelasting van je elektriciteitsnet verkleint. Bovendien gaat het opladen natuurlijk sneller. Afhankelijk van de technische specificaties van je elektrische wagen en van de beperkingen van je thuisinstallatie, gaat laden via een thuislaadpaal tot 10 keer sneller.

Wat kost een laadpaal?

Dat brengt ons bij de vraag wat zo’n laadpaal of wallbox nu eigenlijk kost. Installatie inbegrepen kom je meestal uit op een prijs tussen 1.000 en 2.000 euro. De regel is: hoe dichter de laadpaal bij de zekeringskast staat, hoe goedkoper dit meestal is. Hou ook nog 100 euro aan de kant voor de verplichte keuring.

Het prijsverschil van de verschillend installaties zit hem meestal in twee zaken. Enerzijds is er het vermogen: hoe snel kan je opladen. Dit is echter ook afhankelijk van hoeveel stroom je wagen kan “tanken” en de capaciteit van je elektriciteitsnet. Investeren in een dure laadpaal waar je wagen niet het maximale uit kan halen, is een dure zaak. Laat je daarom altijd adviseren door een expert.

Daarnaast is er ook een technologisch verschil. Sommige laadpalen houden je stroomverbruik netjes bij (gemakkelijk voor wie het stroomverbruik van zijn elektrische bedrijfswagen door de firma ziet terugbetaald), houden allerlei statistieken bij of zijn in staat om “in de andere richting” te werken. Dit wil zeggen dat de batterij van je wagen tijdens piekmomenten, bijvoorbeeld in de vooravond wanneer er gekookt wordt, de verwarming brandt en de televisie opstaat, energie levert aan je huis. ’s Nachts, wanneer elektriciteit goedkoper is, laadt de wagen opnieuw op. Zo bespaar je op je elektriciteitsfactuur.

Wat kost het laden van je elektrische auto?

Op de gespecialiseerde website EGear vinden we een rekenvoorbeeldje: wie met een gemiddelde elektrische auto 15.000 km per jaar rijden, zorgt voor een extra elektriciteitsverbruik van 3.000 kWh, inclusief laadverliezen (energie die verloren gaat in het laadproces). Dit kost in België naar schatting 578€ tot 695€ per jaar extra, bovenop je basis-elektriciteitsfactuur. Dit komt neer op een elektriciteitskost van 3,8€ tot 4,6€ per 100 km, ver beneden de brandstofkosten van een benzine- of dieselwagen. Uiteraard haal je het meeste voordeel als je laadt in daltarieven of via zelfopgewekte stroom van zonnepanelen.

Tips om het maximale uit je batterij te halen

De chemische structuur van een lithiumbatterij blijft langer gezond wanneer de lading tussen 20 en 80% ligt, dan wanneer de batterij vaak gedurende lange tijd volledig geladen of leeg blijft. Bij sommige elektrische modellen kan een plafond worden gecodeerd op het laadniveau van de batterij. In dit geval is het mogelijk om de limiet op 80% te stellen voor dagelijks gebruik en deze te verhogen naar 100% voor langere reizen.

Het gebruik tot het laatste procent van de elektrische energie van de batterij is niet ideaal, maar echter niet verboden. Als je 0% bereikt, is het echter wel heel belangrijk om de batterij snel op te laden. Natuurlijk is het bijna onmogelijk om de batterij van een elektrische auto volledig te ontladen. Om de accu te beschermen en de levensduur te verlengen is er namelijk een buffercapaciteit in de accu ingebouwd. Afhankelijk van het model van de batterij kan dit ‘grijze gebied’ variëren tussen 5 en 30% van de totale capaciteit. En wat voor 0% geldt, geldt bijna net zo goed voor 100%: je kunt je auto systematisch opladen tot 100%... zolang hij maar niet te lang volledig opgeladen blijft!

