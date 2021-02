Test Volkswagen Golf eHybrid: plug&play

HLN DriveEen volledig elektrische Golf bestaat niet meer – de opvolger van de e-Golf is de ID.3 – maar voorts beschikt de Duitse hatchback nog over een gevarieerd aanbod aan motoren. Daaronder ook een plug-in hybride, gezien de populariteit van deze aandrijflijn relevanter dan ooit. HLN Drive deed de test.

Onder de motorkap van de Golf eHybrid ligt een 1.4 liter grote verbrandingsmotor, gecombineerd met een elektromotor, samen goed voor een vermogen van 204 pk. Het accupakket is dan weer 13 kWh groot, zowat 5 kWh groter dan in het vorige model, waardoor je in de theorie ongeveer 70 km ver geraakt zonder aan de laadpaal te moeten.

In de praktijk blijft daar een goede 50 km van over, maar ook met een quasi lege batterij weet de Golf zijn verbruik nog onder controle te houden. Bovendien is de wisselwerking tussen verbrandings- en elektromotor zeer goed uitgekiend: nauwelijks schokken bij de overgang, vlotte acceleraties. Sportief is de Golf nooit, daarvoor is hij te zeer op comfort afgesteld, maar een uitgebalanceerde reisgezel, zoals veel wagens binnen de Volkswagengroep, is hij zeker.

Digital native

Binnenin merken we wel verandering op met andere modellen, voor het eerst profileert deze Golf zich immers als ‘digital native’, met een surplus aan technologie die tot nog toe voorbehouden was aan de grotere en duurdere modellen in premiumland. Bij het instappen springt meteen de Innovision Cockpit meteen in het oog, een volledig digitale en personaliseerbare instrumentencluster van 10,25 inch, vergelijkbaar met de digitale klokkenwinkel uit de Mercedes-Benz A-Klasse.

Ook vergelijkbaar is de nieuwe intelligente stembediening, die zich laat activeren met het ‘Hallo Volkswagen’-commando. Fysieke draai- en drukknoppen blinken vooral uit in afwezigheid, zowel het volume van de radio, de bediening van de lichten als de schakelaar van het schuifdak zijn voortaan vervangen door aanraakgevoelige sliders en andere touchpads. Het brengt weliswaar weinig meerwaarde met zich mee (integendeel zelfs), Volkswagen lijkt er vooral mee te willen aantonen hoezeer deze Golf wil breken met zijn analoge verleden.

Conclusie

Een iets kleinere koffer (-108 liter) en een kleinere benzinetank, dat zijn de opofferingen die je maakt voor deze Golf eHybrid. Daartegenover plaatst hij zijn soepele motor, een redelijk laag verbruik (ook zonder batterij) en het feit dat hij rijdt zoals je van elke Volkswagen verwacht: (te) voorspelbaar voor de één, vertrouwd voor de ander. Maar wel de reden dat hij zo populair is.

