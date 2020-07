Test Polestar 2: de enige echte Tesla-challenger www.fangio.be

Velen voelen zich geroepen, weinig zijn uitverkoren. Het aantal zelfverklaarde Tesla-challengers neemt maandelijks toe, maar tot een echt geloofwaardig, afgewerkt product kwam het nooit … tot nu. Steekt de Polestar 2 de Tesla Model 3 naar de kroon? Fangio.be deed de test!

Na 1 logischerwijs 2 bij Polestar. Daar waar de 1 nog een plug-in hybride performancewagen was, is deze Polestar 2 een volledig elektrische wagen die elektrisch rijden wat dichter bij het volk wil brengen. Maar vergis je niet, ook dit model van het dochtermerk van Volvo kost een fikse duit. Qua prijs en prestaties valt hij best te vergelijken met de Tesla Model 3. De Long Range versie van die Amerikaan kost 58.300 euro. In ruil daarvoor krijg je een EV met 460 pk en een rijbereik van 560 km. Met zijn 58.900 euro, 408 pk en 475 km autonomie doet de Polestar 2 ietsje slechter. 1-0 Tesla, dus.

En toch … Op één doorslaggevend vlak nestelt de Polestar zich voor zijn Amerikaanse concurrent. Het merk ziet zichzelf graag als een start-up (want een nieuwe constructeur) met 90 jaar Volvo-ervaring in de rugzak. En dat zie je ook aan deze Polestar 2. Hij rust op hetzelfde CMA-platform als de Volvo XC40, waardoor hij meer als een conventionele auto aanvoelt, daar waar de Tesla op elke mogelijke manier wil tonen dat hij speciaal is.

Android

Het is inderdaad een persoonlijke keuze, maar ondergetekende had het wel voor het minimalistisch moderne interieur van de Polestar 2, waarvan het afwerkingsniveau piekfijn was. Maar vergis u niet, deze wagen heeft ook wel wat avant-gardistische trekken, hij past gewoon wat meer binnen de canon van de hedendaagse automobiel. Een voorbeeld van zijn vooruitstrevendheid? De Polestar 2 kan als allereerste wagen ooit rekenen op een infotainmentsysteem dat gebaseerd is op Android. Navigeren met Waze? Je afspeellijsten van Spotify direct integreren? Spraakbesturing via de Google Assistent? Geen probleem! En voor je het vraagt: ja, je kan ook je iPhone met het systeem connecteren.

Alleen maar feest in de huiskamer van de Polestar 2 dan? Neen, er zijn natuurlijk een aantal minpuntjes. Zo is het formaat van het centrale scherm ergonomisch niet perfect. Het zicht door de achterruit wordt dan weer helemaal ingenomen door de kopsteun van de middelste stoel op de achterbank. En het feit dat het platform van de Polestar 2 ook wordt gebruikt om door benzine en diesel aangedreven XC40’s op te bouwen, zorgt voor een vrij forse, maar overbodige middentunnel die het zitten op die middelste stoel een pak moeilijker maakt.

Jachtluipaard verkleed als olifant

Maar dat zijn hoofdzakelijk problemen voor de passagiers, achter het stuur van de Polestar 2 zit je met een grote glimlach. De acceleratie van een elektrische wagen blijft onnavolgbaar en deze stekkerrakker biedt ook massa’s grip. Een pure machtsontplooiing in haast volledige stilte en best impressionant voor een olifant die 2.123 kilogram op de weegschaal zet. Enkel het stuur is wat karig met feedback en ook de Öhlins schokdempers zijn ietwat een domper op de feestvreugde. Deze krijg je als je het performance pack bijbestelt, maar ze zijn redelijk stug en bijstellen gebeurt manueel, waardoor je het in de praktijk maximaal één keer zal proberen …

Conclusie

Zijn strak, modern, minimalistisch design maakt de Polestar 2 een genot om naar te kijken en als rijderswagen scoort hij degelijk. Daarnaast beschikt de stekkerwagen ook over een uitgebreide standaarduitrusting: zetel- en stuurverwarming, een panoramadak, elektrische achterklep, elektrische zetels, uitgebreide rijhulp – de basis blijft tenslotte een Volvo – digitale radio en het volledige infotainmentsysteem. Enkel het performance pack, andere kleuren en een trekhaak staan op de optielijst.

Het lijkt ons alvast een winnende combinatie, zeker omdat deze jongen iets conventioneler is dan zijn grote concurrent bij Tesla. Wordt dit de allemansvriend die het Amerikaanse van de troon stoot? De tijd zal het uitwijzen, maar hij zal in ieder geval de strijd aangaan met het mes tussen de tanden …