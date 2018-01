TEST. Modern dashboard heeft heel wat geheimen voor automobilist: weet jij wat deze symbolen betekenen? jv

22 januari 2018

08u18

Bron: belga 4 Auto Slechts één op de vier automobilisten kent de nieuwste waarschuwingslampjes op het dashbord van de wagen, zo blijkt uit een test die VAB ontwikkelde. Door de gebrekkige kennis "lopen er meer paniekoproepen binnen bij de alarmcentrale" van de VAB, zegt de mobiliteitsorganisatie. Wie correct reageert op de waarschuwingslampjes, kan veel kosten besparen.

Uit de onlinetest van VAB blijkt dat slechts één op de vier automobilisten het lampje van AdBlue kent. Als dit lampje brandt, moet AdBlue-vloeistof (die schadelijke stikstofoxiden omzet in waterdamp en stikstof) worden bijgevuld, anders valt de auto na een tijd stil. VAB had in 2017 ruim dubbel zoveel oproepen voor AdBlue als in 2016.

Slechts één procent van de deelnemers van de test kent het waarschuwingslampje van de bandenspanning, slechts één op de vier dat van de katalysator en één op de twee dat van de roetfilter. Als de roetfilter verstopt of defect is, voldoet de auto niet meer aan de milieueisen en kan er schade ontstaan aan de motor of de filter zelf.

Kleurcode

De meeste deelnemers van de test kennen de lampjes die voor batterij- en olieproblemen waarschuwen. Toch weten slechts vier op de tien dat men bij beide waarschuwingslampjes zo snel mogelijk moet stoppen en professionele hulp moet inroepen. Anders kunnen de kosten oplopen. Het bijvullen van olie bijvoorbeeld kost ongeveer 10 euro per liter. Als de oliepomp vervangen moet worden, kost dit 300 euro. Bij zware motorschade kunnen de kosten oplopen tot meer dan 3.000 euro voor een nieuwe motor.

De kleur van de waarschuwingslampjes is erg belangrijk om de ernst van de toestand in te schatten. Rode en knipperende lichtjes zijn het meest alarmerend. Dan moet je met de wagen zo snel mogelijk op een veilige plek stoppen en professionele bijstand vragen. Gele of oranje lampjes wijzen op een storing die moet verholpen worden, maar waarbij er geen acuut gevaar is. Groen betekent dat alles oké is.