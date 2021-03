Test Ford Puma ST: sportieve gezinsvriend

HLN DriveIn de jaren 90 was de Ford Puma een knapgelijnde coupé, de tand des tijds zorgde er echter voor dat het model het nu wat hoger van de grond zoekt. Toch valt er nog altijd flink wat lol te trappen met de Puma, vooral in zijn sportievere ST-uitvoering. HLN Drive deed de test.

Ford zocht het niet ver voor de sportieve behandeling van de Puma en lepelt de bruisende motor van de Fiesta ST rechtstreeks in deze SUV. Dat wil zeggen dat de 1.5 nu 200 pk en 320 Nm levert. Goed voor een acceleratie naar 100 in 6,7 seconden en een topsnelheid van 220 km/u. Het vermogen wordt trouwens puur op de voorwielen afgezet via een manuele zesbak.

Volledig scherm Ford Puma ST © Ford

Voorts voorziet Ford een aantal sportieve accenten; sommige voor de vorm, andere puur functioneel. Buiten zijn dat de splitter (die voor meer grip zorgt), zwarte inzetstukken op de bumpers, een sportuitlaat en een spoiler. Binnenin vallen dan weer de Recaro-kuipstoelen op, net als het sportstuur.

Praktisch en sportief

Dat sportieve primeert ook onderweg. De motor roffelt aanstekelijk en de Ford stuurt levendig in. Je hebt te allen tijden een goede voeling met het asfalt via het puike stuur en dito onderstel van de Puma, dat in ons land bij Ford Proving Ground in Lommel op punt werd gesteld. De ophanging is misschien net iets te hard voor dagdagelijks Belgisch verkeer, maar je koopt de sportieve versie van deze Puma voor een reden natuurlijk: de glimlach die hij op je gezicht tovert. Qua verbruik kwamen we trouwens uit op 7,8 l/100 km, niet overdreven voor een sportieve wagen.

Bovendien behoudt deze sportieve versie de praktische inborst van de gewone Puma. Voor een familiewagen valt het plaatsaanbod achterin eerder gemiddeld te noemen, maar dat geldt allesbehalve voor het laadruim. We doelen daarmee niet eens op het puike volume (456 liter), maar vooral op de doordachte manier waarop de ingenieurs zijn omgegaan met die beschikbare ruimte. Zo is de flexibele hoedenplank bevestigd aan de binnenwand van de (optioneel met een voetzwaai te openen) kofferklep, en schuilt er onder de verstelbare bodem ook nog eens een 80 liter grote MegaBox, waarmee de laadhoogte in één klap vergroot wordt tot zowat 1,15 meter. Dankzij een waterdichte binnenkant en een bijkomende afvoer kan je er bovendien ook je vuile laarzen of je pas gekochte plant of goudvis in kwijt. Dat de mensheid daar niet eerder op gekomen is…

Volledig scherm Ford Puma ST © Ford

Conclusie

We beleefden veel plezier achter het stuur van de Ford Puma ST. Levendig, je hebt een hoog snelheidsgevoel zonder echt hard te gaan, maar toch nog praktisch genoeg voor dagelijks gebruik. Althans, voor wie graag sportief rijdt. Bovendien maakt zijn vanafprijs van ongeveer 30.000 euro hem interessant voor ieders budget. Al vragen we ons wel af welke doelgroep naar dit soort wagen zoekt …

