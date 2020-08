Test Ford Kuga PHEV: stille genieter www.fangio.be

08 augustus 2020

10u30

Bron: www.fangio.be 1 Auto Het elektrisch programma van Ford staat goed en wel in de startblokken. Het hoofdgerecht wordt ongetwijfeld de volledig elektrische Mustang Mach-E, maar deze Kuga PHEV toont zich zeker een mooi voorafje. Eentje dat vooral in de fleetsector gesmaakt zal worden.

Waarom? De Kuga combineert een 2.5-benzineviercilinder van 152 pk die volgens de Atkinsoncyclus draait met een elektromotor van 110 pk en een CVT-versnellingsbak. Samen ontwikkelen ze een vermogen van 225 pk. Onder de vloer ligt dan weer een 14,4 kWh grote accu. Die stelt de Kuga in staat om zo’n 56 puur elektrische kilometers af te haspelen volgens de WLTP-cyclus. Op papier is de uitstoot indrukwekkend: het gemiddelde normverbruik ligt op 1,4 l/100 km, de CO2-uitstoot op 32 g/km. En dat laatste zorgt ervoor dat de Amerikaan zich ruimschoots tot de meest fiscaal aantrekkelijke bedrijfswagens mag rekenen.

Maar dat is iets dat je vooral op het einde van de maand, bij ontvangst van je loonstrookje, een glimlach geeft. Hoe doet de Kuga het op die andere 30 dagen? Zeer goed, zo blijkt na een doorgedreven testweek. Rust en stilte heersen in de Kuga. 50 kilometer puur elektrisch is geen utopie. Bovendien is het leuk om te zien dat dat de boordcomputer soms vraagt of de verbrandingsmotor mag bijspringen. Deze stekkerrakker is duidelijk gepercipieerd vanuit een “electric first” standpunt. Dat blijkt ook uit het verbruik. 4,6 l/100 kilometer noteerden we na 7 intense dagen, waarbij we de batterij niet noodzakelijk bij elke gelegenheid hebben opgeladen.

The sound of silence

Toch weet de Amerikaan ook plezier te maken. Zijn zijdezachte acceleraties en het onmiddellijk beschikbare elektrische koppel zorgen ervoor dat de Ford sneller aanvoelt dan zijn 0-100 km/u tijd van 9,2 seconden doet vermoeden. Daarenboven weet het Blauwe Ovaal het gewicht van de Kuga (1.844 kg) in de bochten goed te verstoppen via de 10% grotere koetswerkstijfheid, het laag ingebouwde accupakket en het bredere spoor. Enkel tijdens het remmen merk je dat je best wel wat gewicht meesleurt. Te meer omdat het rempedaal wat onnatuurlijk aanvoelt.

En dat onnatuurlijke geldt ook wat voor het interieur. Versta ons niet verkeerd: de zithouding is zelfs voor de 1m95 van ondergetekende zeer goed, het infotainmentsysteem zit zeer helder in mekaar en we zijn blij dat Ford nog altijd het voordeel van fysieke knoppen voor de belangrijkste functies erkent. Maar voor de premiumambities die het merk koestert, had het gewoon hier en daar net iets meer mogen zijn …

Conclusie

De Ford Kuga heeft het cijfermatig goed voor mekaar. Een aantrekkelijk geheel dat in de praktijk brengt wat het op papier belooft. De eerste inschrijvingscijfers in de fleetsector zien er alvast veelbelovend uit, ongetwijfeld trekt die lijn zich de komende maanden door.