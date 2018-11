Teslarijder mag gsm niet vasthouden in zelfrijdende auto, oordeelt Nederlandse rechter ADN

08 november 2018

15u55

Bron: Belga 0 Auto Wie in Nederland in een Tesla met de Autopilot ingeschakeld rijdt, mag - net als andere automobilisten - niet een mobiele telefoon vasthouden tijdens het rijden. De kantonrechter in het Nederlandse Utrecht bepaalde dat onlangs in een zaak in beroep. Dat bleek vandaag tijdens een zitting in een soortgelijke zaak die de Amsterdammer Vincent Everts had aangespannen.

Beide bestuurders van de geavanceerde Tesla vinden dat zij hun gsm mogen vasthouden tijdens het rijden met de Autopilot, omdat ze dan hun handen vrij hebben. De twee redeneren dat niet zij zelf, maar de Autopilot de feitelijke bestuurder van de auto is.

Maar de Nederlandse rechter veegde dat van tafel, omdat er met de Autopilot altijd iemand noodzakelijk blijft die bepaalt waar de auto naartoe gaat, die in noodsituaties ingrijpt en verantwoordelijk is voor wat de wagen doet. De betrokkene moet dus nog steeds worden aangemerkt als bestuurder, meldt het vonnis. Het Openbaar Ministerie voerde vandaag eveneens aan dat "er geen enkele twijfel mogelijk is" over de bestuurder: de persoon die de macht heeft over het voertuig.

Vincent Everts kreeg vorig jaar twee bekeuringen op de Nederlandse snelweg. In een video liet hij de rechter zien dat hij op de Autopilot toezicht houdt, af en toe het stuur aanraakt en de richtingaanwijzers bedient om de auto aan te geven dat die naar links of rechts moet. Zijn advocaat betoogde dat de man wel verantwoordelijk is als bestuurder, maar dat de juridische positie van de Tesla-rijder dezelfde moet zijn als die van een rij-instructeur. Die mag tijdens de rit met een leerling wel een telefoon gebruiken, terwijl de instructeur tegelijk ook toezicht moet houden. Uitspraak op 22 november.

