Tesla zonder bestuurder ramt vijf auto's in Brussel

Bron: La Capitale, eigen berichtgeving 110 Auto In Sint-Gillis (Brussel) is een stilstaande Tesla, waar geen bestuurder in zat, plots beginnen rijden. Hij ramde vijf wagens. Er vielen geen gewonden. Dat schrijft La Capitale.

Het bizarre ongeval gebeurde in de Bosniëstraat. De bestuurder zou zijn wagen gestart hebben, en stapte daarna even uit om de rolluiken van zijn communicatiebureau te sluiten. Op dat moment zou de wagen vooruit geschoten zijn. Hij ramde onder meer een Dacia, die tegen de gevel van een huis belandde.

Een woordvoerder van de politiezone Brussel-Zuid bevestigt dat het ongeval dinsdagavond gebeurd is, maar kan geen verdere uitleg geven. "De politie is niet tussenbeide gekomen. De betrokkenen hebben het onderling geregeld."

Saint-Gilles: une #Tesla Model S serait devenue incontrôlable - La Province https://t.co/qi1csIfKRG pic.twitter.com/AGgRDOCwCB Les 🚘 🔌(@ voiture_elec) link

Mogelijk is de bestuurder vergeten om zijn handrem op te zetten, maar een ervaren Tesla-bestuurder vertelde aan La Capitale dat er op de bestuurderszetel sensoren zitten, waardoor de wagen automatisch tot stilstand komt als er geen bestuurder in zit. De veelbesproken functie Autopilot kan ook niet de oorzaak zijn, want de wagen moet minstens 30 km/uur rijden vooraleer je die kan activeren.

De betrokken verzekeringsmaatschappijen zullen moeten achterhalen wat er exact is misgegaan, en wie daarvoor aansprakelijk is.