Tesla wil met elektrische truck aan Duits vrachtwagenverbod ontsnappen Niek Schenk

25 februari 2020

14u34

Bron: AD.nl 0 Auto Tesla vindt niet dat het zondagse vrachtwagenverbod in Duitsland moet toegepast worden op zijn elektrische Semi vrachtwagen. In een poging te ontsnappen aan het verbod zou een delegatie van de Amerikaanse autoproducent aan het onderhandelen zijn met de Duitse autoriteiten. Dat meldt het Duitse Business Insider.

Volgens Business Insider is een delegatie van de Amerikaanse automaker vorige week naar Berlijn afgereisd voor een vertrouwelijke ontmoeting met Steffen Bilger, de staatssecretaris van het Duitse Ministerie van Transport. Allerlei onderwerpen zouden tijdens deze ontmoeting de revue zijn gepasseerd, waarbij ook het verzoek van Tesla om het zondagse vrachtwagenverbod niet te laten gelden voor een nieuwe generatie milieuvriendelijke trucks. Daarbij ziet het bedrijf voornamelijk kansen voor zijn eigen, ruim twee jaar geleden gepresenteerde Semi, die binnenkort op de markt moet komen. Het Duitse ministerie zou hebben ingestemd om het verzoek van Tesla te onderzoeken.



Tesla wilde niet reageren op de berichtgeving van Business Insider. Dat meldt dat Tesla ook in andere Europese landen probeert om een uitzondering te krijgen voor de regels die voorschrijven dat zware trucks niet zijn toegestaan op zondagen.

Zondagsverbod

Een dergelijk verbod geldt niet in België en Nederland, maar wel in onder andere Duitsland, Frankrijk, Italië, Zwitserland en Oostenrijk. In bijvoorbeeld Duitsland geldt op zondagen en feestdagen een verbod voor trucks zwaarder dan 7,5 ton, en voor aanhangers die door trucks worden voortgetrokken. De regel is al decennia van kracht in Duitsland. Hij geldt geldt op zon- en feestdagen van middernacht tot 22 uur. In Duitsland gaan de bondsstaten hier uiteindelijk over en zij kunnen in bepaalde gevallen ook uitzonderingen toekennen.

Het idee achter dit zondagse vrachtwagenverbod is met name het verbeteren van de luchtkwaliteit en het beperken van de geluidsoverlast. Omdat de Semi een elektrisch aangedreven truck is, zijn de uitstoot en het lawaai niet te vergelijken zijn met reguliere vrachtwagens, aldus Tesla. Daarom vindt de fabrikant dat het verbod niet zou moeten gelden voor de Semi.

Tesla gaf begin dit jaar aan dat het van plan is om nog dit jaar te beginnen met de productie van een beperkt aantal Semi trucks.