Tesla wil kobaltvrije batterijen gebruiken in elektrische auto's

18 februari 2020

10u59

Bron: Reuters, CNN 0 Auto Tesla zou in gesprekken zijn met de Chinese batterijproducent CATL om batterijen te gebruiken waar geen kobalt in zit voor nieuwe wagens uit China. Dat meldt het persbureau Reuters. Sinds de opkomst van elektrische voertuigen is de prijs van kobalt vervijfvoudigd en kwam aan het licht dat in sommige kobaltmijnen kinderen aan het werk zijn.

Volgens het bericht zou Tesla, van Elon Musk, al meer dan een jaar in onderhandeling zijn met CATL om het lithium-ijzer-fosfaat-accu te gebruiken. In dat soort batterijen zit geen kobalt, voornamelijk om productiekosten te drukken. Het zou de eerste keer zijn dat een Amerikaanse autobouwer de kobaltvrije accu’s gebruikt.

Naast de dure prijs voor kobalt, dat wel zo'n 30.000 euro per ton kost, is de ontginning ervan niet duurzaam. Het meeste kobalt komt uit de Democratische Republiek Congo, het land voorziet tweederde van de kobaltvoorraad in de wereld.

Kinderarbeid

CNN onthulde in 2018 dat in sommige kobaltmijnen in Congo bovendien kinderen aan het werk zijn. Autobouwers als BMW en Volkswagen lieten toen weten dat ze niet zeker waren uit welke mijnen het kobalt kwam dat ze gebruikten, en konden zo kinderarbeid niet uitsluiten. De bedrijven gingen wel inzetten om kinderarbeid tegen te gaan.

Gebruikelijk rijden elektrische auto’s met nikkel-kobalt-aluminiumaccu’s of met nikkel-magnesium-kobaltbatterijen, omwille van hun grotere energiecapaciteit. Die bepaalt hoe ver de voertuigen kunnen rijden met een volle batterij, iets wat alsmaar belangrijker wordt.

Voorlopig is het nog onduidelijk hoe Tesla de nieuwe batterijen zal gebruiken omdat een bron binnen het bedrijf aan Reuters vertelde dat de automaker geen plannen heeft om de oude kobaltbatterijen te verbannen.

In 2018 beloofde CEO van Tesla Elon Musk dat hij zo weinig mogelijk kobalt wou gebruiken. Het model 3 van Tesla gebruikt zo al drie keer minder kobalt dan zijn concurrent Volkswagen.