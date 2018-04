Tesla wil honderden extra werknemers die de klok rond aan Model 3 bouwen ADN

18 april 2018

12u35

Bron: Belga 0 Auto Tesla wil honderden extra werknemers aanwerven om de klok rond wagens te gaan bouwen van zijn Model 3. Dat blijkt uit een uitgelekte e-mail van topman Elon Musk.

Met rond de klok te gaan produceren hoopt Musk dat tegen eind juni elke week 6.000 stuks van Model 3 van de band kunnen rollen. De verhoogde productie is nodig om de publiek gemaakte doelstelling van 5.000 wagens per week te halen, met een realistische foutenmarge, klinkt het in de e-mail.

Musk zegt ook dat elke afdeling of toeleverancier die niet aan de doelstellingen kan voldoen, hem persoonlijk "een zeer goede uitleg zal moeten geven waarom niet, en een plan om het probleem op te lossen".

De e-mail komt daags nadat de Amerikaanse fabrikant van elektrische wagens bekendmaakte opnieuw de productie van Model 3 tijdelijk op te schorten.