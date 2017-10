Tesla volledig de mist in met productie van 'Model 3' Karen Van Eyken

Bron: CNN, Reuters, Wall Street Journal 81 REUTERS Auto Tesla wil de massa bereiken met zijn goedkopere Model 3 maar de productie loopt mank. En nog geen klein beetje. De producent beloofde 1.500 auto's te zullen bouwen tijdens het derde kwartaal maar miste die doelstelling volledig. Het werkelijke aantal gebouwde exemplaren? Nauwelijks 260, of 83 procent minder dan beloofd.

Nochtans loopt het storm voor dit minder dure model (35.000 euro). Eind augustus waren er al 455.000 auto's besteld. Maar er zijn nog maar 260 wagens gebouwd waarvan er ondertussen 220 werden afgeleverd.

Het feit dat er tussen juli en september zo weinig Model 3's zijn geproduceerd, wijt Tesla aan productieproblemen. Dat blijkt uit berichtgeving van de Amerikaanse krant The Wall Street Journal. Volgens het bedrijf is in de autofabriek in Californië en in de batterijfabriek in Nevada wel voldoende capaciteit aanwezig maar duurt het langer dan verwacht om een "handvol" systemen operationeel te krijgen.

Volgens Elon Musk zijn er geen "fundamentele" problemen bij de productie van de compacte sedan noch bij de aanvoerlijnen. Welke hinderpalen er precies zijn opgedoken, laat het bedrijf echter in het midden. De Tesla-oprichter had in juni al voorspeld dat de productie van het nieuwe model een "hel" zou worden.

"We beseffen heel goed wat de problemen zijn en hebben er vertrouwen in dat we deze issues op korte termijn opgelost krijgen", liet Tesla weten in een verklaring. De onderneming gaf evenwel geen nieuwe productiedoelstellingen mee terwijl Tesla eerder had aangekondigd tegen het eind van het jaar 5.000 Model 3's per week van de band te laten rollen.

"Dit zou niet als een verrassing mogen komen", zei Michelle Krebs, analist bij Autotrader. "Dit is hun eerste model dat voor een breed publiek bestemd is. Auto's bouwen is niet eenvoudig en dat ondervindt Tesla nu."

