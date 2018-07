Tesla verdacht van gesjoemel met productiecijfers Niek Schenk

12 juli 2018

16u20

Bron: AD.nl 2 Auto De Amerikaanse toezichthouder voor de beurs onderzoekt mogelijk gesjoemel van Tesla met productiecijfers. De autofabrikant zou wekelijkse productieaantallen hebben gemeld die tot wel 44 procent hoger waren dan de werkelijkheid.

Bij de cijfers gaat het om de Model 3, waarvan de productie meerdere keren vertraging heeft opgelopen. Ook de levering aan klanten is hierdoor ernstig vertraagd. Klokkenluider bij de Amerikaanse autoriteiten is de ex-medewerker van Tesla die door topman Elon Musk eerder als 'saboteur' is bestempeld. De toezichthouder voor de beurs SEC neemt de tip serieus, meldt persbureau Bloomberg. Eerder al heeft de voormalige medewerker Tesla ervan beschuldigd accupakketten met fabrieksfouten in nieuwe auto's te hebben gebruikt, met het risico van brand als gevolg. Systematisch zouden onderdelen in de productie van de Model 3 zijn gebruikt die eigenlijk op de schroothoop moesten belanden.

De klokkenluider zegt dat Elon Musk hem het zwijgen wilde opleggen. Van de SEC is bekend dat deze instantie hoge bedragen toekent aan klokkenluiders, als na onderzoek blijkt dat de informatie klopt.

Op dit moment loopt ook nog een ander onderzoek van Amerikaanse autoriteiten naar Tesla. De verkeersautoriteit NTSB wil weten waarom meerdere verongelukte Tesla's soms dagen na een ongeval opnieuw in brand vlogen.