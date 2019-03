Tesla stelt nieuw SUV-model Y voor ttr

15 maart 2019

10u41

Bron: anp 1 Auto De Amerikaanse autoproducent Tesla heeft zijn nieuwe SUV onthuld, Model Y. Topman Elon Musk presenteerde de elektrische wagen in de ontwerpstudio van het bedrijf in Hawthorne. De standaardversie van de Model Y moet vanaf 2021 verkrijgbaar zijn. Het is het vierde model van Tesla. Alle vier op een rij lezen ze nu toevallig of niet als ‘S3XY’.

De Model Y is een zogenoemde cross-over, waarin kenmerken van normale passagiersauto’s worden gecombineerd met die van een SUV, een groter type personenauto met vierwielaandrijving.



Tesla hoopt hiermee de aansluiting te vinden bij de vraag van Amerikaanse consumenten die hun sedans veelal inruilen voor de terreinwagens voor alledaags gebruik. De standaardversie van de Model Y gaat volgens Musk 39.000 dollar kosten, omgerekend zo’n 34.500 euro. Deze auto kan met een volle accu 340 kilometer vooruit. Duurdere versies, die al in het najaar van 2020 te koop zijn, krijgen een groter bereik.

Middenklassers

Tesla staat vooral bekend als maker van dure elektrische bolides, maar probeert sinds 2016 voet aan de grond te krijgen op de markt voor middenklassers. Het bedrijf introduceerde in dat jaar de Model 3, die vanaf 35.000 dollar (omgerekend zo’n 30.900 euro) leverbaar moest zijn.



De bouw van de auto’s begon evenwel met veel duurdere versies, om zo de kosten voor de introductie sneller terug te verdienen. Begin maart was de eerste Model 3 leverbaar met het beloofde prijskaartje.

Met het nieuwe model Y heeft Tesla binnenkort vier types wagens in de verkoop en is het ‘sexy’-gamma compleet. De ‘E’ is dan wel vervangen door Model 3, omdat Ford in de VS al de exclusiviteit heeft op de letter.