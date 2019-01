Tesla snijdt hard in personeelsbestand mvdb

18 januari 2019

11u50

Bron: ANP 0 Auto Tesla snijdt hard in zijn personeelsbestand. De elektrische autobouwer neemt afscheid van 7 procent van zijn vaste werknemers, zo werd vrijdag bekendgemaakt in een interne memo. Er werken bij het concern ongeveer 45.000 mensen.

Het bedrijf van topman Elon Musk blijft verder werken met alleen zijn belangrijkste tijdelijke arbeidskrachten en toeleveranciers. Met de stappen wil Tesla de kosten verlagen, zodat het de Model 3-sedan goedkoper kan leveren. In een interne memo zei Musk verder dat Tesla in het laatste kwartaal van vorig jaar een winst in de boeken heeft gezet, maar iets minder dan een verslagperiode eerder. Het afgelopen jaar noemde Musk ,,het meest uitdagende uit de historie''.

Een ander bedrijf van Musk, ruimtevaartbedrijf SpaceX gaf onlangs ook aan naar een ,,slankere organisatie'' te gaan. Volgens ingewijden tegen persbureau Reuters en de Los Angeles Times, moet hier ruim 10 procent van ruim 6.000 medewerkers op zoek naar ander werk.