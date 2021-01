Tesla sluit 2020 af met recordcijfers: meer dan half miljoen auto's gebouwd

Tesla was in 2020 mogelijk ook voor het eerst winstgevend. Dit jaar staat het bedrijf voor een forse uitbreiding. De productie van het Model Y in de Chinese stad Shanghai is intussen opgestart en de eerste leveringen worden weldra verwacht, aldus de autobouwer. Voorts zouden er dit jaar ook nieuwe fabrieken opengaan in de Amerikaanse staat Texas en in de buurt van de Duitse hoofdstad Berlijn. Dat zal de eerste Europese Tesla-fabriek zijn.