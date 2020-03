Tesla schrijft geschiedenis: een miljoen elektrische auto's geproduceerd Niek Schenk

10 maart 2020

13u10

Bron: AD.nl 0 Auto Tesla gaat de geschiedenis in als de eerste fabrikant die een miljoen elektrische auto's heeft geproduceerd. De mijlpaal werd in de afgelopen uren bereikt.

Elon Musk feliciteerde het ‘Tesla team’ zoals gebruikelijk, via een tweet. De miljoenste auto is een rode Model Y, de compacte SUV gebaseerd op de Model 3. In de VS is hij al te koop.

Tesla bestaat pas sinds 2003 en bracht in 2008 zijn eerste auto op de markt: de Roadster. Die was gebaseerd op een bestaand model van Lotus.



De automaker denkt er niet opnieuw 12 jaar over te doen voordat de twee miljoen wordt aangetikt. Alleen al dit jaar verwacht Tesla een half miljoen auto's te verkopen.

Overigens komt Tesla daarmee nog niet in de buurt van fabrikanten als Volkswagen of Toyota, die rond de 10 miljoen auto's per jaar verkopen. Maar zeker voor een fabrikant die uitsluitend elektrische auto's verkoopt, is de groei indrukwekkend.

Congratulations Tesla team on making our 1,000,000th car!! pic.twitter.com/5M99a9LLQi Elon Musk(@ elonmusk) link

