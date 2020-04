Tesla's stoppen nu ook automatisch voor verkeerslichten en stopborden Niek Schenk

28 april 2020

16u21 0 Auto Autofabrikant Tesla heeft een bijzondere update uitgebracht voor zijn Autopilot-software. Daarmee moet de auto nu slim genoeg zijn om rekening te houden met verkeerslichten en stopborden op de weg en komt hij, indien nodig, automatisch tot stilstand. Voorlopig is de functie alleen in de Verenigde Staten beschikbaar.

Ook bij groen licht en knipperende oranje lichten remt de Tesla af en dan is het aan de bestuurder om te bevestigen dat het veilig genoeg is om door te rijden. Dat kan onder andere door eenmalig op het gaspedaal te trappen. De Autopilot steekt dus nog niet volledig zelfstandig kruispunten met verkeerslichten over. Pas als het herkennen van verkeerslichten en stopborden verder is ontwikkeld en er meer ervaring mee is opgedaan, wordt het mogelijk om automatisch door te rijden bij groen licht.

De software-update heeft versienummer 2020.12.6. Eerder al kon Tesla's Autopilot, net als de systemen bij andere merken, automatisch afremmen bij een dreigende botsing met andere auto's of voetgangers. Vorige maand begon Tesla met een bètaversie voor verkeerslichtondersteuning in Autopilot, waarbij een kleine groep bestuurders toegang kreeg tot de software.



Tesla-rijders buiten de VS moeten afwachten wanneer Tesla gelegenheid heeft om de functie geschikt te maken voor afwijkende verkeerssituaties en borden in het betreffende land. De releasedatum voor ons land is daarom nog niet bekend.