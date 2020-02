Tesla’s op skivakantie in de laadpaalfile Ton Voermans

24 februari 2020

12u38

Bron: AD.nl 53 Auto Nederlanders en Belgen die met hun Tesla op skivakantie zijn, hebben last van een nieuw soort file: bij de laadstations. Op sociale media duiken filmpjes op van een lange rijen Tesla’s bij laadpalen van de autofabrikant. Zaterdag bij de grote terugreis wordt het andermaal aanschuiven bij de Superchargers.

Consultant KPMG had er vorige week bij onze noorderburen nog voor gewaarschuwd: zwarte laadpaalzaterdag. En langs Autobahn 3 bij Willroth (Noordrijn-Westfalen) hadden inderdaad tientallen Tesla’s last van een slappe accu. In het filmpje is een lange rij Tesla’s met vooral Nederlands kenteken te zien die staan te wachten op een plekje bij de Supercharger; het eigen laadpaalmerk van Tesla. Ook bij Pfaffenhofen langs de A9 boven München was het wachten tot er een plekje vrij was.

Uren wachten

Bud van der Schrier van KPMG berekende dat afgelopen zaterdag zo’n 1.500 elektrische auto’s, voornamelijk Tesla’s, op weg waren voor een skivakantie in Oostenrijk. Op de route tussen Oostenrijk en de Benelux moesten ze het doen met 450 snellaadpalen van Tesla en Ionity. Willroth was de eerste laadstop en daar liep het vast. “We zijn heel voorzichtig geweest met onze berekening. Maar het klopte wel. Mensen hebben uren staan te wachten,” aldus Van der Schrier. Daarnaast kwamen ze ook nog in de reguliere wintersportfile.

Aanstaande zaterdag herhaalt het tafereel zich, denkt Van der Schrier. Als de 1.500 Tesla’s weer naar onze contreien komen en allemaal bij het beperkte aantal laadpalen moeten ‘tanken’, dan wordt het weer lang wachten. Er is nóg een probleem volgens KPMG: bij drukte mogen Tesla's maar een halfuur laden bij de Superchargers. Volgens Tesla is dat niet zo, wel wordt – als er een laadfile is – het laadproces gestopt als de accu 80 procent vol is, zodat andere automobilisten ook aan de beurt komen. Dat betekent dat een ritje Oostenrijk minimaal vier laadbeurten van drie kwartier vergt.

Veel Tesla-rijders hadden zich met de waarschuwing van KPMG, die in de Tesla-gebruikersgroepen de ronde deed, voorbereid en bijvoorbeeld een hotel geboekt met gegarandeerd een plekje bij de laadpaal om de volgende ochtend met een volle accu weer 300 kilometer te kunnen rijden.

Maand voorbereiden

Dat is ook een van de adviezen van de Nederlandse automobielorganisatie ANWB: boek een hotel met laadpaal. “En bedenk dat een dakkoffer, lage temperatuur, filerijden en hardrijden allemaal van invloed zijn op de actieradius.” Vakantie met een elektrische auto vergt volgens Markus Tol van de ANWB een voorbereiding van een maand. “De laadpassen bijvoorbeeld zijn overal anders. Het is of je terug in de geschiedenis gaat met in ieder land andere valuta. Die passen moet je tijdig aanvragen.” Het is volgens de ANWB dan ook raadzaam om voor alle zekerheid een laadkabel mee te nemen die in een standaard 230 Volt-stopcontact past. Laden duurt dan een eeuwigheid, maar het is beter dan niets.

Niet iedereen had bij de skireis last van laadfiles. Wie handig plant en op gunstige tijden rijdt, ontloopt de andere elektrische rijders met een lege accu. Trendwatcher Vincent Everts twittert dat hij nergens last van had en de 1.025 kilometer van het Oostenrijkse Kaprun naar Nederland in 10 uur rijden en 2,5 uur laden wist te overbruggen. Hij reed wel 's nachts.

Weer terug in Nederland van Oosterrijk Kaprun .. gisteren vertrokken om 18.00 en nu weer terug in nederland. 0 file en 0-2 andere @tesla rijders bij de superchargers. 1025 km in 10 uur gereden en 2.5 uur laden. Wintersport gaat prima met EV pic.twitter.com/c1pSeQZbUt Vincent Everts(@ vincente) link

Lees ook:

- Hoe de elektrisch auto onze maatschappij zal omgooien: “Vandaag is elektrisch rijden misschien goedkoper, maar hoe is dat over twee of vijf jaar?” (+)

- Binnenkort op skivakantie? Expert geeft oefeningen om blessures te vermijden (+)