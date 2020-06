Tesla's Model Y heeft lakproblemen, maar wie klaagt mag een jaar lang geen Tesla meer kopen Erik Kouwenhoven

12 juni 2020

21u23 3 Auto Kopers van de nieuwe Tesla Model Y klagen over lakschade. Maar wanneer ze hun auto willen inleveren, dreigt Tesla sancties op te leggen: een clausule stelt de fabrikant in staat kopers een jaar lang geen gelijkwaardige Tesla te leveren.

De meeste klanten van de nieuwe Tesla Model Y lijken erg blij met hun auto. Ze posten volop selfies online met hun nieuwe elektrische SUV. De kwaliteit van de Model Y, die sinds 13 maart 2020 in de VS wordt geleverd, ziet er heel behoorlijk uit. Ook met de auto zelf - zeg maar een hoge cross-over op basis van de Model 3 - zijn de meeste kopers zeer tevreden.

Op forums zijn echter steeds vaker foto’s te zien van vers afgeleverde modellen Y met opvallende lakschade. Ook wordt gemeld dat klanten hij het afhandelen van claims een verrassende Tesla-contractclausule wordt getoond, die ook in Europa van toepassing is. Als je jouw Tesla onmiddellijk na aankoop retourneert, kun je een jaar lang niet hetzelfde model in de speciale uitrusting kopen, zo meldt het Duitse Auto Motor und Sport.

De lakproblemen schijnen vooral voor te komen bij witte Tesla's, omdat er bij de kleur wit minder lagen worden aangebracht. Het Model Y heeft ook incidenteel andere problemen. Klanten klagen onder meer over verkeerd bevestigde portierrubbers en het ontbreken van stoffering op een bepaalde plaats in de bestuurdersstoel.

